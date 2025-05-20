В ВВС США заявили об угрозе из-за модернизации Россией ядерного оружия

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Российские власти активно модернизируют ядерный арсенал и разрабатывают гиперзвуковое оружие, что представляет угрозу для США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление американских Военно-воздушных сил (ВВС).

В документе, представленном в комитет по вооруженным силам сената США, также подчеркивается, что особое внимание Россия уделяет созданию и развертыванию в настоящее время космических технологий. Речь идет, в частности, о наземных, воздушных и орбитальных противоспутниковых системах, лазерном оружии, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и кибервозможностях.

ВВС США уверены, что данные технологии угрожают не только военным, но и гражданским объектам двойного назначения.

Об обеспокоенности американских властей возможностью применения Россией ядерного оружия ранее заявлял экс-госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отмечал, что даже при увеличении вероятности с 5 до 15% это остается серьезной угрозой. Блинкен предположил, что Китай может сыграть роль сдерживающего фактора.

При этом в Белом доме предупреждали, что США готовы усилить боеготовность своих ядерных сил, если российская сторона откажется от взаимодействия по стратегическим вооружениям или от соблюдения положений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

