КНДР не пойдет на переговоры с Южной Кореей при ее новом президенте

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Северная Корея не намерена идти на переговоры с Южной Кореей, несмотря на примирительные шаги ее нового президента Ли Чжэ Мена, так как не видит значительных изменений в политике Сеула по отношению к Пхеньяну. Об этом заявила замзаведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон, ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении северокорейской стороны говорится, что Сеул при новом президенте сделал некоторые шаги примерения с Пхеньяном. Также отмечается, что Южная Корея заговорила о необходимости положить конец эпохе ответа "жесткостью на жесткость" и начать эпоху ответа "на добро добром".

Однако в КНДР пришли к выводу, что все это "не меняет самой сути" политики Южной Кореи. Якобы Сеул продолжает думать об объединении Кореи путем "поглощения Северной". Кроме того, Ким Ё Чжон обвинила нового президента Республики Корея в "слепой вере в союз с США".

"Не интересуют политические меры и предложения Сеула, нам не о чем говорить за столом переговоров. Отношения между КНДР и РК полностью вышли из понятия отношений соплеменников", – говорится в сообщении Пхеньяна.

Ранее Ким Ё Чжон пригрозила "обновить рекорды" в применении сил стратегического сдерживания. По ее словам, регулярное появление стратегических средств США на Корейском полуострове подтверждает "актуальность укрепления самозащитных ядерных сил и сил сдерживания войны" Северной Кореи.