В МИД РФ не исключили, что "Миротворец" мог быть создан при поддержке США

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Россия не исключает, что сайт "Миротворец" мог быть создан при содействии Госдепа США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Она предположила, что сайт мог быть разработкой Соединенных Штатов. По ее словам, там выкладывали персональные данные журналистов и общественных деятелей, которые не "шли в ногу" с киевской властью и покровителями из США.
"Это вообще тоже ноу-хау Госдепартамента, просто делалось все это руками соответствующих структур на Украине", – сказала Захарова.
По данным Генпрокуратуры, созданный в 2014 году сайт "Миротворец" использовался для большего эффекта при проведении зачисток от оппозиционных политических деятелей.
Ранее ФСБ задержала двоих россиян, которые готовили диверсию на объекте транспорта в Белгородской области. Отмечалось, что задержанные являются союзниками украинских националистов. По данным службы, они направляли на украинский сайт "Миротворец" сведения о военнослужащих Вооруженных сил РФ.
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