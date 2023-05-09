Володин назвал подлым поступком решение Зеленского праздновать 9 мая День Европы

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День Победы является священным праздником. Великая Отечественная война затронула каждую российскую семью, заявил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Никогда не забудем, какой ценой досталась Победа – более 27 миллионов погибших. День Победы всех нас объединяет – русских, белорусов, украинцев, киргизов, армян, таджиков, узбеков, казахов, туркменов, другие народы СССР, плечом к плечу защитившие мир от фашизма", – подчеркнул он.

По словам политика, такое объединение мешает Вашингтону и Брюсселю. Они пытаются убрать историческую память и подменяют праздник Днем Европы для Киева. Володин назвал поступок украинского президента Владимира Зеленского подлым по отношению к отдавшим жизнь за освобождение мира.

"Сдав украинцев, как расходный материал, НАТО, киевский кровавый режим разрушил национальную культуру, растоптал веру, запретил русский язык, на котором говорило и говорит большинство населения, а сейчас переписывает историю", – написал он.

Председатель Госдумы добавил, что важным является сохранение для будущих поколений правды о Великой Отечественной войне.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мэр пообещал никогда не забывать о цене, уплаченной за освобождение родной земли от фашистов.

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