Колесо обозрения "Солнце Москвы" присоединится к акции "Ночь в музее" 20 мая

Фото: телеграм-канал "Солнце Москвы"

Расположенное на ВДНХ колесо обозрения "Солнце Москвы" присоединится к общегородской акции "Ночь в музее", которая состоится 20 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале аттракциона.

"20 мая аттракцион будет работать до полуночи, а с 22:00 до 00:00 увидеть ночные панорамы города можно будет со скидкой 20%. Во время ночного полета гостей ждет новое интерактивное развлечение "Зажги свое Солнце", – говорится в сообщении.

Гости смогут подняться на рекордные 140 метров и посмотреть на виды более чем 30 знаковых мест Москвы, в том числе ВДНХ, Останкинскую башню, сталинские высотки, гостиницу "Космос" и многое другое.

Ранее ВДНХ пригласила жителей и гостей столицы на мероприятия акции "Ночь в музее" 20 мая с 18:00 до 00:00. Главной темой в этом году станет музыка. Посетители смогут присоединиться к выставкам, экскурсиям, концертам, театрализованным представлениям, лекциям и так далее.