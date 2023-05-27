Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил москвичей с Общероссийским днем библиотек. Он отметил вклад столичных библиотекарей в развитие литературных центров.

"Вы – настоящие профессионалы, и во многом благодаря вашему вкладу московские библиотеки стали современными культурными центрами. Постоянное пополнение фондов, цифровизация, удобная навигация, кружки, концерты, лекции, литературные вечера и творческие встречи – все это привлекает тысячи москвичей", – подчеркнул мэр в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, в столице были организованы такие акции, как "Библионочь" и "Единый дверь открытых дверей". Он поблагодарил библиотекарей за добросовестный труд, творческий поиск и приобщение к чтению новых поколений жителей столицы.



Собянин указал, что город продолжит уделять внимание модернизации библиотек.



"Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе на благо Москвы и москвичей", – заключил он.

Ранее сообщалось, что 27 мая зрители Москвы онлайн смогут увидеть, как проходит Всероссийская акция "Библионочь" в Российской государственной библиотеке. Иван Охлобыстин, Александр Олеша, Дмитрий Маликов, Юлианна Караулова, Тутта Ларсен и другие известные люди будут читать фрагменты произведений драматурга Александра Островского.