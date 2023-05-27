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11:43

Мэр Москвы

Собянин поздравил москвичей с Общероссийским днем библиотек

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил москвичей с Общероссийским днем библиотек. Он отметил вклад столичных библиотекарей в развитие литературных центров.

"Вы – настоящие профессионалы, и во многом благодаря вашему вкладу московские библиотеки стали современными культурными центрами. Постоянное пополнение фондов, цифровизация, удобная навигация, кружки, концерты, лекции, литературные вечера и творческие встречи – все это привлекает тысячи москвичей", – подчеркнул мэр в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, в столице были организованы такие акции, как "Библионочь" и "Единый дверь открытых дверей". Он поблагодарил библиотекарей за добросовестный труд, творческий поиск и приобщение к чтению новых поколений жителей столицы.
 
Собянин указал, что город продолжит уделять внимание модернизации библиотек.
 
"Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе на благо Москвы и москвичей", – заключил он.

Ранее сообщалось, что 27 мая зрители Москвы онлайн смогут увидеть, как проходит Всероссийская акция "Библионочь" в Российской государственной библиотеке. Иван Охлобыстин, Александр Олеша, Дмитрий Маликов, Юлианна Караулова, Тутта Ларсен и другие известные люди будут читать фрагменты произведений драматурга Александра Островского.

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