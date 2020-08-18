Белорусская оппозиция опубликовала состав координационного совета

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В Белоруссии оппозиция опубликовала список членов координационного совета "для передачи власти". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову.

Так, представитель Тихановской опубликовала состав совета в своем аккаунте в Facеbook. Она отметила, что окончательный список определялся с учетом интересов граждан страны.

Сообщается, что в состав совета вошли 35 человек. Среди них – лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, правозащитник Алесь Беляцкий, председатель ассоциации "Инновационное приборостроение" Людмила Антоновская, основатель Symbal.by Павел Белоус, директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров, детский врач-реаниматолог Андрей Витушко, а также журналисты, политики, юристы и представители Тихановской.

Ковалькова отметила, что в расширенный список могут попасть также делегаты от крупнейших белорусских предприятий.

Кроме того, в ближайшее время будет опубликован регламент проведения первого заседания совета.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов. По словам белорусского лидера, в ответ ему предлагали провести новые выборы.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов. Протестующие вышли на улицы во многих городах республики. Стражи порядка подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

14 августа Центральная избирательная комиссия Белоруссии озвучила итоговые результаты выборов. Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.