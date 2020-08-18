Белорусская оппозиция опубликовала состав координационного совета

01:09
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В Белоруссии оппозиция опубликовала список членов координационного совета "для передачи власти". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову.
Так, представитель Тихановской опубликовала состав совета в своем аккаунте в Facеbook. Она отметила, что окончательный список определялся с учетом интересов граждан страны.
Сообщается, что в состав совета вошли 35 человек. Среди них – лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, правозащитник Алесь Беляцкий, председатель ассоциации "Инновационное приборостроение" Людмила Антоновская, основатель Symbal.by Павел Белоус, директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров, детский врач-реаниматолог Андрей Витушко, а также журналисты, политики, юристы и представители Тихановской.
Ковалькова отметила, что в расширенный список могут попасть также делегаты от крупнейших белорусских предприятий.
Кроме того, в ближайшее время будет опубликован регламент проведения первого заседания совета.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов. По словам белорусского лидера, в ответ ему предлагали провести новые выборы.
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов. Протестующие вышли на улицы во многих городах республики. Стражи порядка подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.
14 августа Центральная избирательная комиссия Белоруссии озвучила итоговые результаты выборов. Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.
В Минске сторонники и противники Лукашенко провели самые масштабные акции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: