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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором поздравила с днем рождения своего супруга Сергея, находящегося в СИЗО, сообщает "Газета.ру".

"Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели, чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни", – сказала она в видеообращении.

Тихановская подчеркнула, что ее муж не совершал преступления и был задержан из-за провокации спецслужб.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК Белоруссии признала их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. 14 августа избирательная комиссия озвучила итоговые результаты выборов, согласным которым Лукашенко получил 80,1% голосов.

За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей. Недавно она выступила с видеообращением, в котором заявила о готовности стать национальным лидером, "чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм".

Перед этим она также записала видеообращение, в котором заявила, что готова к диалогу с властями республики. Тихановская призвала международное сообщество помочь в организации этого диалога.

На фоне президентских выборов в Белоруссии продолжаются протестные акции. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек.

В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства выступил с речью перед собравшимися. Он отметил, что если народ загубит первого президента, это будет начало их конца. Лукашенко также заявил, что перевыборов в стране не будет.

