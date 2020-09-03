Лукашенко провел кадровые перестановки

12:40
Фото: ТАСС/EPA/ANDREI STASEVICH/BELTA/POOL
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового председателя КГБ, сообщает RT.
Теперь должность занимает Иван Тертель, который ранее руководил Комитетом госконтроля. Предшественником Тертеля был Валерий Вакальчук. Последний президентом назначен главой Совбеза.
Согласно данным агентства "БелТА", на место исполняющего обязанности руководителя Комитета госконтроля (КГК) определен Валерий Герасимов, который ранее занимал должность первого заместителя главы этого ведомства.
Кроме этого, по решению Лукашенко, Анатолий Сивак, возглавляющий ранее Мингорисполком, стал новым вице-премьером. А его место занял Владимир Кухарев, который до настоящего времени работал на посту вице-премьера.
В нескольких районах Гомельской области также произошли изменения. Председатель Октябрьского райисполкома Андрей Барановский станет новым зампредседателя Гомельского облисполкома. А на его место будет назначен первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Лоевского райисполкома Сергей Довгалев.
Гомельский райисполкомом возглавит руководитель управления Департамента исполнения наказаний МВД по Гомельской области Сергей Ермолицкий, а руководить Добрушинским районом будет первый зампредседателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Светлогорского райисполкома Дмитрий Козел, добавили в агентстве.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что страна может закрыть границы под Брестом и Гродно, заблокировав торговые пути на восток.
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