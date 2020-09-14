Переговоры Лукашенко и Путина в Сочи завершились

Фото: kremlin.ru
Переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые проходили в Сочи, завершились, сообщает госагентство Белта.
"Встреча продолжалась более 4 часов. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, ситуацию в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы", – сказано в сообщении.
В ходе встречи Владимир Путин заявил, что военные учения РФ и Белоруссии стартовали в понедельник, 14 сентября. Они были запланированы еще в прошлом году и продлятся несколько дней. По словам Путина, "после выполнения программы совместных учений российские подразделения вернутся к своим местам постоянной дислокации".
Кроме этого, Путин отметил, что РФ и Белоруссия договорились о кредите в размере 1,5 миллиарда долларов для Минска. Сейчас этот вопрос прорабатывают представители Минфинов обеих стран.
Также Лукашенко поблагодарил Россию за обеспечение республики вакциной от коронавируса. Он считает, в Европе уже началась вторая волна COVID-19. В Белоруссии, по словам президента, аналогичных вспышек нет, однако принимаются разумные меры предосторожности.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что общение президентов будет проходить в формате "один на один". Подписания каких-либо документов и пресс-конференции по итогам переговоров не будет. Он также отмечал, что переговоры лидеров двух государств продлятся столько, "сколько потребуется".
В Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко
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