В Белоруссии начались совместные с РФ учения "Славянское братство"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Учения "Славянское братство" в Белоруссии начались с участием российских военных. В 2020 году сборы посвящены теме борьбы с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новости.

"С 14 сентября на полигоне "Брестский" в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения "Славянское братство – 2020", – объявили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что сборы не направлены против других стран.

Со стороны России в учениях принимают участие подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. Первый этап отработки совместных действий с белорусскими десантниками завершится 25 сентября.

Накануне состоялась встреча между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главы государств не обсуждали размещение военной базы РФ в соседней республике.

