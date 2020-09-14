Путин и Лукашенко не обсуждали размещение военной базы РФ в Белоруссии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что утверждения о том, что Россия поддерживает Александра Лукашенко, чтобы разместить в Белоруссии свои военные объекты, не имеют никакого отношения к реальности, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря, на переговорах Владимира Путина с белорусским коллегой в Сочи тема размещения российской военной базы в Белоруссии не обсуждалась.

Ранее Песков сообщил, что часть кредита в 1,5 миллиарда долларов, который Россия предоставит Белоруссии, будет предназначена для рефинансирования прежних долгов. Другая часть – это новые денежные средства.

Также по словам пресс-секретаря, Путин поддержал инициативу Лукашенко о проведении в республике конституционной реформы.

Кроме этого, Путин поручил подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Белоруссии. Песков отметил, что стороны придают большое значение сотрудничеству в этой области.

Общение Путина и Лукашенко проходило в формате "один на один". Так, в ходе переговоров, длившихся 4 часа, главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, ситуацию в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы.