Путин и Лукашенко не обсуждали размещение военной базы РФ в Белоруссии

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что утверждения о том, что Россия поддерживает Александра Лукашенко, чтобы разместить в Белоруссии свои военные объекты, не имеют никакого отношения к реальности, сообщает ТАСС.
По словам пресс-секретаря, на переговорах Владимира Путина с белорусским коллегой в Сочи тема размещения российской военной базы в Белоруссии не обсуждалась.
Ранее Песков сообщил, что часть кредита в 1,5 миллиарда долларов, который Россия предоставит Белоруссии, будет предназначена для рефинансирования прежних долгов. Другая часть – это новые денежные средства.
Также по словам пресс-секретаря, Путин поддержал инициативу Лукашенко о проведении в республике конституционной реформы.
Кроме этого, Путин поручил подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Белоруссии. Песков отметил, что стороны придают большое значение сотрудничеству в этой области.
Общение Путина и Лукашенко проходило в формате "один на один". Так, в ходе переговоров, длившихся 4 часа, главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, ситуацию в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы.
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