Лукашенко предложил построить порт в Ленинградской области

Фото: ТАСС/Максим Гучек/БелТА
Александр Лукашенко заявил, что готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС, сообщает "Газета.ру".
Президент Белоруссии рассказал, что на встрече с Владимиром Путиным обсуждал вопрос поставки белорусских товаров через порты Ленинградской области, предложив построить там свой порт.
"Он загорелся этим вопросом. И я ему даже предложил решение финансовое: все, что мы сэкономим на АЭС, которая строится за счет кредита РФ, мы готовы вложить в порт, взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала там", – отметил белорусский лидер на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Минске.
Лукашенко добавил, что белорусская сторона очень много работает над изменением логистики по поставкам товаров. "Порты – это же Ленинградская область, нам надо договориться во что бы то ни стало. Вопрос – железнодорожные тарифы и перевалка в портах", – заключил он.
Соглашение о предоставлении российского кредита для строительства АЭС подписано 25 ноября 2011 года. Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца в Гродненской области.
Ранее Лукашенко, комментируя обвинения от некоторых стран в тайной церемонии инаугурации, заявил, что ряд государств занимают "неконструктивную позицию" в этом вопросе.
Лукашенко также отметил, что инаугурация является внутренним делом страны и по белорусскому законодательству Минск не обязан уведомлять о церемонии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: