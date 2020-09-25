Лукашенко предложил построить порт в Ленинградской области

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Александр Лукашенко заявил, что готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС, сообщает "Газета.ру".

Президент Белоруссии рассказал, что на встрече с Владимиром Путиным обсуждал вопрос поставки белорусских товаров через порты Ленинградской области, предложив построить там свой порт.

"Он загорелся этим вопросом. И я ему даже предложил решение финансовое: все, что мы сэкономим на АЭС, которая строится за счет кредита РФ, мы готовы вложить в порт, взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала там", – отметил белорусский лидер на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Минске.

Лукашенко добавил, что белорусская сторона очень много работает над изменением логистики по поставкам товаров. "Порты – это же Ленинградская область, нам надо договориться во что бы то ни стало. Вопрос – железнодорожные тарифы и перевалка в портах", – заключил он.

Соглашение о предоставлении российского кредита для строительства АЭС подписано 25 ноября 2011 года. Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца в Гродненской области.

Ранее Лукашенко, комментируя обвинения от некоторых стран в тайной церемонии инаугурации, заявил, что ряд государств занимают "неконструктивную позицию" в этом вопросе.

Лукашенко также отметил, что инаугурация является внутренним делом страны и по белорусскому законодательству Минск не обязан уведомлять о церемонии.