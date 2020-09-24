Лукашенко прокомментировал обвинения в тайной инаугурации

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения от некоторых стран в тайной церемонии инаугурации, сообщает RT. Лидер республики считает, что ряд государств занимают "неконструктивную позицию" в этом вопросе.

Лукашенко также отметил, что инаугурация является внутренним делом страны и по белорусскому законодательству Минск не обязан уведомлять о церемонии.

"Это практически невозможно сохранить в тайне, так как на данное мероприятие были приглашены около двух тысяч человек вместе с военными", – добавил президент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать тайную инаугурация белорусского лидера Александра Лукашенко. Он отметил, что такое мероприятие является "абсолютно суверенным, внутренним решением белорусского руководства".

23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Глава ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение главы республики. Положив правую руку на Конституцию республики, Лукашенко произнес присягу, после чего подписал акт о принесении присяги.

После этого Германия, Эстония, Латвия, Литва и Словакия не признали Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.