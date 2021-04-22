Путин заявил, что планирует обсудить с Лукашенко острые вопросы

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Владимир Путин заявил, что планирует обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко острые вопросы. Кроме того, он добавил, что двусторонние отношения развиваются с успехом. Об этом сообщает РИА Новости.

Также российский лидер выразил уверенность в восстановлении товарооборота в прежнем объеме.

"Уважаемый Александр Григорьевич, рад вас видеть. Событий много, жизнь идет своим чередом. Но у нас есть и фундаментальные вещи, которые касаются двусторонних отношений и в многостороннем формате есть о чем поговорить", – сказал президент РФ.

Кроме того, Владимир Путин добавил, что, несмотря на пандемию коронавируса и определенное сокращение товарооборота, объем составил около 30 миллиардов долларов.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что на переговорах главы государств обсудят развитие отношений между Москвой и Минском, а также взаимодействие в Союзном государстве.

В пресс-службе Лукашенко подтвердили, что стороны обсудят вопросы двусторонней повестки, в частности вопросы торгово-экономического взаимодействия. Предполагается, что будет затронуто взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19.