Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Фото: ТАСС/БелТА/Андрей Стасевич

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где должен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство БелТА.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко встретили Лукашенко у трапа самолета.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что на переговорах главы государств обсудят развитие отношений между Москвой и Минском, а также взаимодействие в Союзном государстве.

В пресс-службе Лукашенко подтвердили, что стороны обсудят вопросы двусторонней повестки, в частности вопросы торгово-экономического взаимодействия. Предполагается, что будет затронуто взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19.

Последняя встреча лидеров двух стран состоялась 22 февраля в Сочи. Тогда Путин заявил, что считает отлаженными механизмы взаимодействия, которые существуют между Россией и Белоруссией. Он добавил, что народы России и Белоруссии очень близки. Их объединяет культура, язык, религия, история.