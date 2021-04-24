Лукашенко подпишет декрет о переходе Совбезу полномочий президента в экстренной ситуации

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в ближайшее время подпишет декрет о переходе власти в стране в экстренной ситуации к Совету безопасности, сообщает ТАСС.

"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили – на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется", – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что такая необходимость вряд ли наступит, однако нельзя терять бдительности, он "должен предусмотреть все".

По словам Лукашенко, в экстренной ситуации в стране фактически появится "коллективный президент" в виде Совбеза, возглавит его премьер-министр. Все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления.

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.

Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. Позже Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании в России Зенковича и Федуты.