В Кремле допустили укрупнение регионов России по инициативе жителей

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В Кремле допускают возможность объединения некоторых российских регионов, однако такие изменения должны происходить по инициативе их населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Так он ответил на вопрос, не исключают ли в Кремле такой возможности.
"Нет, не исключают. Но это может идти, что называется, только снизу. То есть это не может навязываться", – сказал Песков.
Накануне, выступая на XXII Апрельской международной научной конференции, вице-премьер Марат Хуснуллин выразил мнение, что в России слишком много регионов и их число надо сократить.
Позднее представитель Хуснуллина прокомментировал его заявление, пояснив, что вопрос объединения регионов на площадке правительства не обсуждается и не рассматривается. По его словам, при обсуждении агломерационного развития городов Хуснуллин лишь подчеркнул важность создания равных возможностей для развития населенных пунктов вне зависимости от административного деления и природных ресурсов.
Вице-премьер Хуснуллин предложил объединить несколько российских регионов
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