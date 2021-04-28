В Кремле допустили укрупнение регионов России по инициативе жителей

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В Кремле допускают возможность объединения некоторых российских регионов, однако такие изменения должны происходить по инициативе их населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Так он ответил на вопрос, не исключают ли в Кремле такой возможности.

"Нет, не исключают. Но это может идти, что называется, только снизу. То есть это не может навязываться", – сказал Песков.

Накануне, выступая на XXII Апрельской международной научной конференции, вице-премьер Марат Хуснуллин выразил мнение, что в России слишком много регионов и их число надо сократить.

Позднее представитель Хуснуллина прокомментировал его заявление, пояснив, что вопрос объединения регионов на площадке правительства не обсуждается и не рассматривается. По его словам, при обсуждении агломерационного развития городов Хуснуллин лишь подчеркнул важность создания равных возможностей для развития населенных пунктов вне зависимости от административного деления и природных ресурсов.