Представитель Хуснуллина прокомментировал слова вице-премьера об объединении регионов

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Вопрос объединения регионов на площадке правительства не обсуждается и не рассматривается, сообщил РИА Новости представитель вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

По его словам, при обсуждении агломерационного развития городов Хуснуллин лишь подчеркнул важность создания равных возможностей для развития населенных пунктов вне зависимости от административного деления и природных ресурсов.

Накануне, выступая на XXII Апрельской международной научной конференции, Хуснуллин выразил мнение, что в стране слишком много регионов и их число надо сократить.

Ранее тележурналист Евгений Попов прокомментировал послание президента РФ Федеральному собранию, заявив о необходимости повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в два раза. По его мнению, такое решение положительно повлияет на уровень жизни россиян и даст ощутимое изменение в борьбе с бедностью.

