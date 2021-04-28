Песков прокомментировал сообщения о третьей волне коронавируса в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Сообщения о третьей волне коронавируса в России являются абсурдными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".
По его словам, подсчет зарегистрированных случаев COVID-19 ведется только официально, никакой неофициальной статистики нет.
"Никакой второй бухгалтерии нет и не может быть. Оперативный штаб публикует все. Иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности", – заявил Песков.
О якобы начале в России третьей волны коронавируса сообщило издание Bloomberg со ссылкой на неофициальные данные. Отмечалось, что россияне больше не боятся заразиться.
Ранее вирусолог рассказал, что в России к концу лета заболеваемость коронавирусом может снизиться до тысячи случаев в сутки, этому будут способствовать теплая погода и масштабная вакцинация населения.
В ВОЗ сообщали, что спрогнозировать третью волну коронавируса в России невозможно. Представитель организации в РФ Мелита Вуйнович заявила, что необходимо продолжать тестирование и отслеживание контактов зараженных. Для граждан сохраняются прежние рекомендации по гигиене, дистанцированию и ношению масок.
Пандемия коронавируса в России может завершиться к ноябрю
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: