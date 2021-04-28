Песков прокомментировал сообщения о третьей волне коронавируса в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сообщения о третьей волне коронавируса в России являются абсурдными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, подсчет зарегистрированных случаев COVID-19 ведется только официально, никакой неофициальной статистики нет.

"Никакой второй бухгалтерии нет и не может быть. Оперативный штаб публикует все. Иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности", – заявил Песков.

О якобы начале в России третьей волны коронавируса сообщило издание Bloomberg со ссылкой на неофициальные данные. Отмечалось, что россияне больше не боятся заразиться.

Ранее вирусолог рассказал, что в России к концу лета заболеваемость коронавирусом может снизиться до тысячи случаев в сутки, этому будут способствовать теплая погода и масштабная вакцинация населения.

В ВОЗ сообщали, что спрогнозировать третью волну коронавируса в России невозможно. Представитель организации в РФ Мелита Вуйнович заявила, что необходимо продолжать тестирование и отслеживание контактов зараженных. Для граждан сохраняются прежние рекомендации по гигиене, дистанцированию и ношению масок.