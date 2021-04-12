Инфекционист призвал соблюдать COVID-ограничения стопроцентно и ответственно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил о необходимости выполнять все ограничения, введенные из-за коронавируса.
"У нас есть ограничения, которые не отменялись. Их нужно выполнять стопроцентно и ответственно", – приводит его слова РИА Новости.
Несмотря на то что в России происходят какие-то подъемы заболеваемости, на данный момент об ужесточении противоэпидемических мероприятий речи не идет, подчеркнул Вознесенский.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что количество заражений COVID-19 в мире растет семь недель подряд.
6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что эксперты предупреждают о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в России на фоне развития в мире третьей волны пандемии. Он подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для недопущения третьей волны распространения коронавируса в России.
Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил, что третья волна коронавируса в России может быть связана с распространением более заразных штаммов. Об угрозе третьей волны говорили и в Минздраве, оценивая показатели заболеваемости COVID-19.
Аналитики рассказали, когда ждать третью волну коронавируса
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