В ВОЗ заявили о невозможности спрогнозировать третью волну коронавируса в РФ

Москва 24/Антон Великжанин
Спрогнозировать третью волну коронавируса в России невозможно. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в разговоре с РИА Новости.
"Невозможно дать прогноз относительно того, когда вспышка COVID-19 в каждой стране достигнет пика, а также где и когда можно ожидать последующего возобновления случаев заболевания", – сказала эксперт.
Она отметила, что прогнозирование не самая актуальная задача в то время, когда следует сосредоточиться на спасении людей и сокращении передачи вируса. Еще не поздно переломить кризис COVID-19.
Вуйнович добавила, что необходимо продолжать тестирование и отслеживание контактов зараженных. Для граждан сохраняются прежние рекомендации по гигиене, дистанцированию и ношению масок.
Представитель ВОЗ подчеркнула, что если заболеваемость вновь начнет расти, могут вернуться прежние ограничения. Сейчас основная задача – держать распространение вируса под контролем.
Каждый способен внести вклад в скорейшее завершение пандемии, заключила Вуйнович.
Ранее в ВОЗ высоко оценили меры, которые принимаются в РФ для борьбы с COVID-19. В организации обратили внимание, что Россия обеспечила поддержку работников системы здравоохранения и их семей, в том числе социальное страхование для медиков, которые заболели, осуществляя помощь пациентам с коронавирусом.
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