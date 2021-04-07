В ВОЗ заявили о невозможности спрогнозировать третью волну коронавируса в РФ

Москва 24/Антон Великжанин

Спрогнозировать третью волну коронавируса в России невозможно. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в разговоре с РИА Новости.

"Невозможно дать прогноз относительно того, когда вспышка COVID-19 в каждой стране достигнет пика, а также где и когда можно ожидать последующего возобновления случаев заболевания", – сказала эксперт.

Она отметила, что прогнозирование не самая актуальная задача в то время, когда следует сосредоточиться на спасении людей и сокращении передачи вируса. Еще не поздно переломить кризис COVID-19.

Вуйнович добавила, что необходимо продолжать тестирование и отслеживание контактов зараженных. Для граждан сохраняются прежние рекомендации по гигиене, дистанцированию и ношению масок.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что если заболеваемость вновь начнет расти, могут вернуться прежние ограничения. Сейчас основная задача – держать распространение вируса под контролем.

Каждый способен внести вклад в скорейшее завершение пандемии, заключила Вуйнович.

Ранее в ВОЗ высоко оценили меры, которые принимаются в РФ для борьбы с COVID-19. В организации обратили внимание, что Россия обеспечила поддержку работников системы здравоохранения и их семей, в том числе социальное страхование для медиков, которые заболели, осуществляя помощь пациентам с коронавирусом.