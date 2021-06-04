Путин заявил, что Россия сама не вводит санкций против других стран

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Россия никогда не выступает инициатором введения санкций в отношении других государств, а только отвечает на чужие санкции, заявил Владимир Путин.

Так он ответил на вопрос, ожидает ли Россия новых санкций со стороны США после встречи Путина с американским президентом Джо Байденом, сообщает РИА Новости.

"Это вы у Байдена спросите, я не знаю. Мы никаких санкций не вводим, мы только там, где считаем возможным, чтобы себе не навредить, в ногу себе не стрелять, мы как-то отвечаем. Почему американские партнеры делают то, что они делают, до сих пор во много остается загадкой", – сказал президент России.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти в Женеве 16 июня. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая личная встреча двух президентов с момента вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.