Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы "Спутника V"

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Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Минздрава Зузаны Элиашовой.

По ее словам, речь идет о 160 тысячах доз препарата.

"Российская сторона заплатит ту же цену, за которую продала Словакии вакцины – 9,95 доллара за одну дозу", – отметила Элиашова.

Ранее Словакия опубликовала договор о покупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Сообщалось, что первая партия препарата поступила в страну 1 марта.

В начале апреля в Словакии заявили, что препарат, закупленный у России отличается от вакцины, получившей положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что в Словакии ведут намеренную кампанию по дискредитации "Спутника V" и потребовали вернуть партию.