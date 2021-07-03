Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы "Спутника V"

03:48
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Минздрава Зузаны Элиашовой.
По ее словам, речь идет о 160 тысячах доз препарата.
"Российская сторона заплатит ту же цену, за которую продала Словакии вакцины – 9,95 доллара за одну дозу", – отметила Элиашова.
Ранее Словакия опубликовала договор о покупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Сообщалось, что первая партия препарата поступила в страну 1 марта.
В начале апреля в Словакии заявили, что препарат, закупленный у России отличается от вакцины, получившей положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что в Словакии ведут намеренную кампанию по дискредитации "Спутника V" и потребовали вернуть партию.
"Москва и мир": ограничение скорости электросамокатов и вакцинация в Словакии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: