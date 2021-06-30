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Москва 24

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Экономика

09:29

Гватемала попросила РФ вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки поставок

экономика медицина за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гватемала потребовала от России возврата уплаченных за вакцину "Спутник V" денежных средств в связи с задержками в поставках. С соответствующим заявлением выступила министр здравоохранения страны Амелия Флорес.

"Мы просим <...> возврата средств. Если в какой-то момент у них будет возможность продать ее, мы оплатим по факту поставки", – заявила она в ходе беседы с конгрессменами, запись которой опубликовала журналистка Андреа Домингес в Twitter.

Глава МИД Гватемалы Педро Броло, также принимавший участие во встрече, сообщил, что республика ведет с Россией переговоры об изменении условий контракта о поставках вакцины, надеясь включить в него препарат "Спутник Лайт".

На данный момент Гватемала получила лишь незначительную часть вакцины из общего объема оговоренных поставок.

Ранее сообщалось, что производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V" началось в Иране. Таким образом, Иран стал первой страной Ближнего Востока, с которой заключено соглашение о производстве препарата. Произведенная в Иране вакцина будет применяться там же. На препарате будет основана национальная программа вакцинации.

Власти Гонконга включили "Спутник V" в список признаваемых вакцин

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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