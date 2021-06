Бразильский регулятор разрешил ввоз и применение "Спутника V"

Бразильский регулятор одобрил ввоз и применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.

Отмечается, что Бразилия стала 67-й страной, которая одобрила вакцину "Спутник V".

"Команда Sputnik V полностью ответила на все вопросы Anvisa (бразильский регулятор. – Прим. ред.) об эффективности и безопасности вакцины", – заявляется в сообщении.

#SputnikV will be used in Brazil following ANVISA’s approval. Brazil has become the 67th country in the world to authorize Sputnik V. The Sputnik V team fully answered all questions from ANVISA on the vaccine’s efficacy & safety 🇧🇷

