Бразильский регулятор разрешил ввоз и применение "Спутника V"

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Бразильский регулятор одобрил ввоз и применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.
Отмечается, что Бразилия стала 67-й страной, которая одобрила вакцину "Спутник V".
"Команда Sputnik V полностью ответила на все вопросы Anvisa (бразильский регулятор. – Прим. ред.) об эффективности и безопасности вакцины", – заявляется в сообщении.
#SputnikV will be used in Brazil following ANVISA’s approval. Brazil has become the 67th country in the world to authorize Sputnik V. The Sputnik V team fully answered all questions from ANVISA on the vaccine’s efficacy & safety 🇧🇷— Sputnik V (@sputnikvaccine) June 5, 2021
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Сообщается, что первая партия российской вакцины поступит в Бразилию в июле.
С 17 по 23 апреля делегация бразильского регулятора находилась в России. После этого Anvisa не разрешило импорт и использование в стране вакцины, сославшись на анализ данных о вакцине. В частности, регулятор указал на присутствие в препарате аденовируса.
Позднее стало известно, что Anvisa не проводило собственных исследований "Спутника V", а его заключения были основаны на российской документации. После этого создатели вакцины заявили о намерении подать на агентство иск за распространение ложной информации.
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