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Москва 24

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В мире

03:35

Бразильский регулятор разрешил ввоз и применение "Спутника V"

за рубежом медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бразильский регулятор одобрил ввоз и применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.

Отмечается, что Бразилия стала 67-й страной, которая одобрила вакцину "Спутник V".

"Команда Sputnik V полностью ответила на все вопросы Anvisa (бразильский регулятор. – Прим. ред.) об эффективности и безопасности вакцины", – заявляется в сообщении.

Сообщается, что первая партия российской вакцины поступит в Бразилию в июле.

С 17 по 23 апреля делегация бразильского регулятора находилась в России. После этого Anvisa не разрешило импорт и использование в стране вакцины, сославшись на анализ данных о вакцине. В частности, регулятор указал на присутствие в препарате аденовируса.

Позднее стало известно, что Anvisa не проводило собственных исследований "Спутника V", а его заключения были основаны на российской документации. После этого создатели вакцины заявили о намерении подать на агентство иск за распространение ложной информации.

Президент Бразилии обсудил с Владимиром Путиным поставки "Спутника V"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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