Словакия опубликовала договор о покупке "Спутника V"

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Словакия опубликовала договор о покупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в страну 1 марта.

На придании документа огласке настаивала президент республики Зузана Чапутова. Он выложен на сайте местного министерства здравоохранения. Создатели российской вакцины проинформировали, что не возражают против публикации.

При этом Братиславе было предложено опубликовать контракт с американской компанией Pfizer. Российская сторона напомнила, что Венгрия сообщила об исследовании эффективности используемых в стране вакцин, признав "Спутник V" лучшей.

Кроме того, разработчики вакцины сравнили ситуацию в Словакии с Бразилией, где продвижению российской вакцины противодействовали США. В отчете Минздрава США указывалось, что штаты пытались убедить Бразилию отказаться от "Спутника V".

Вице-премьер и министр финансов Словакии Игор Матович ранее заявил, что российскую вакцину использовали в стране как инструмент гибридной войны, чтобы снять его поста с главы правительства, а также уволить министра здравоохранения Марека Крайча.

Последний в начале марта дал согласие на использование "Спутника V" без одобрения общеевропейского регулятора. Сам Матович инициировал закупку незарегистрированного в ЕС препарата. 30 марта он вынужденно оставил кресло премьера.

Тогда Матович подчеркнул, что "Спутник V" является чрезвычайно качественной вакциной и ее поставка в Словакию должна была ускорить процесс вакцинации жителей республики на 40 процентов.

Однако в начале апреля в Словакии заявили, что препарат, закупленный у России отличается от вакцины, получившей положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что в Словакии ведут намеренную кампанию по дискредитации "Спутника V" и потребовали вернуть партию.