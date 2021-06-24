Бывший премьер Словакии назвал Россию опорой международного права и мира

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Несмотря на растущие пропагандистские усилия Запада, Россия остается опорой мира и международного права, у нее есть много друзей в разных странах.

Об этом, выступая на Московской конференции по международной безопасности, заявил бывший премьер Словакии Ян Чарногурский, передает РИА Новости.

"Мы видим, как в странах Запада с каждым годом все более усиливается антироссийская пропаганда. <...> Многие люди, в том числе в Словакии, считают, что именно Россия является опорой международного права и мира", – сказал он.

Чарногурский напомнил, что его страна является членом НАТО и Евросоюза, но там нет базы Соединенных Штатов или Североатлантического Альянса. По словам экс-премьера Словакии, это произошло благодаря многолетним и активным выступлениям населения.

Также Чарногурский рассказал о соцопросах, которые регулярно устраивают ведущие западные агентства по изучению общественного мнения. Политик отметил, что на вопрос, чью сторону вы займете при конфликте Москвы и Вашингтона, за Россию выступили 20% граждан, за США – 6%.

Ранее экс-премьер Словакии назвал встречу Владимира Путина и Джо Байдена более важной, чем саммит НАТО.