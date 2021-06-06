Байден заявил, что США не стремятся к конфликту с Россией

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США не стремятся к конфликту с Россией. Об этом заявил президент страны Джо Байден.
Он отметил, что провел откровенный телефонный разговор с Владимиром Путиным.
"Я был откровенен. США не ищут конфликта с Россией", – сказал Байден в статье для издания The Washington Post.
Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с РФ. Он выразил мнение, что США и Россия должны вместе работать над стратегической безопасностью и контролю над вооружениями.
Ранее Байден назвал тему, которую планирует обсудить на встрече с Путиным. Политик сказал, что хочет заявить о приверженности к обеспечению прав человека.
В свою очередь, Путин рассказал, что не ждет прорывов по результатам встречи с Байденом. В то же время российский лидер подчеркнул, что у России и США есть общие интересы.
Встреча Путина и Байдена должна пройти в Женеве 16 июня. Ожидается, что главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
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