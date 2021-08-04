Глава ЕК оценила перспективы одобрения "Спутника V" в Евросоюзе

10:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) не обладает достаточными данными для одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает ТАСС.
"...до сих пор производителю не удалось предоставить достаточно достоверных данных для доказательства безопасности [препарата]", – объяснила председатель ЕК.
Фон дер Ляйен отметила, что подобная ситуация "вызывает вопросы", с учетом того, что производитель вакцины подал заявку на регистрацию достаточно давно.
"Спутник V" до сих пор не получил разрешения ЕМА для использования на территории Евросоюза. При этом процедура последовательной экспертизы препарата стартовала 4 марта.
Накануне Еврокомиссия признала действующими на территории союза сертификаты о вакцинации в Сан-Марино, где население прививалось "Спутником V". Документы равны в правах с сертификатам других стран ЕС.
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