Мурашко назвал регионы, вызывающие беспокойство из-за ситуации с COVID-19

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Наибольшую тревогу из-за коронавируса вызывают Тыва, Коми, Севастополь, Магаданская, Астраханская, Самарская области и Красноярский край. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании Владимира Путина с членами правительства.

"Сегодня в ряд из этих регионов мы направили бригады специалистов по оказанию организационно-методической и лечебной помощи", – отметил он.

Ранее Мурашко призвал россиян привиться от COVID-19 до наступления сезона гриппа. Он подчеркнул, что именно профилактика позволяет избежать подъема заболеваемости и тяжелого течения болезни. Также он рассказал, что госконтракты на поставки вакцин от гриппа в регионы уже заключены.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. По ее словам, среди выявляемых за последние три недели июля случаев коронавируса 68,8% составлял штамм "Дельта".

Также она добавила, что вакцины защищают от новых штаммов коронавируса, поэтому сейчас основной задачей является максимальный охват населения прививками.

