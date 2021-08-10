В Роспотребнадзоре разработали "убийцу бактерий" для лечения людей на ИВЛ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Роспотребнадзоре создают препараты против бактерий, вызывающих пневмонию у пациентов на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает газета "Известия".
Эксперты разработали метод "персонализированной" фаготерапии, который заключается в том, что для каждого пациента индивидуально подбирают состав, дозировку и путь введения препарата на основе бактериофагов – это вирусы, поражающие бактериальные клетки. Также учитываются особенности организма заболевшего и патологии.
Как отметил заместитель директора по медицинской биотехнологии Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, руководитель Научно-методического центра по изучению и идентификации бактериофагов Андрей Алешкин, штаммы бактерий способны попадать в легкие через части аппарата ИВЛ. Кроме того, некоторые бактерии приобрели устойчивость к антибиотикам.
"Пациент в итоге инфицирует себя сам, развивается бактериальная пневмония. Причем никакими обычными антибиотиками этот канал заражения перекрыть невозможно", – сказал он.
Бактерии для исследований берут из пораженного органа пациента, этим занимаются врачи больниц. По словам Алешкина, сначала ученые определяют, к каким штаммам бактериофагов чувствительны бактерии, убивающие пациента.
"Мы делаем высев коктейля фагов на "газон" из бактерий в чашках Петри. Далее, после инкубации в термостате в течение нескольких часов, мы проверяем, размножаются ли фаги на данной бактериальной культуре", – объяснил профессор.
Исследователи также проверяют, нет ли в сыворотке крови пациента антител к бактериофагам, которые планируют использовать в средстве.
Отмечается, что форма препарата может быть любой: мазь, жидкость или таблетки. Специалисты также не исключают, что в некоторых случаях может понадобиться внутривенное введение.
Ранее сообщалось, что Научный институт Роспотребнадзора начал разрабатывать биочип для тестирования на коронавирусную инфекцию. Он также предназначен для индикации возбудителей внебольничных пневмоний. Планируется, что эта технология поможет в экспресс-диагностике на острый инфаркт миокарда, стресс, а также коронавирус SARS-CoV-2 при помощи пептидов.
В России почти у всех пациентов с COVID-19 на ИВЛ выявили штамм "Дельта"
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