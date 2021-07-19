Роспотребнадзор приступил к разработке биочипа для тестирования на COVID-19

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Научный институт Роспотребнадзора начал разрабатывать биочип для тестирования на коронавирусную инфекцию. Информация об этом опубликована на официальном сайте организации.

Специалисты обнародовали результаты изучения COVID-19 Нижегородским институтом эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной. В документе говорится, что биочип предназначен для индикации возбудителей внебольничных пневмоний.

"Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа", – сообщается на сайте.

Созданием новшества для тестирования на коронавирус занимаются также в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ "ЛЭТИ". Там уже много лет разрабатывают мультимодальные биосенсоры для быстрого определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов.

Планируется, что эта технология поможет в экспресс-диагностике на острый инфаркт миокарда, стресс, а также коронавирус SARS-CoV-2 при помощи пептидов.

Как отметили в Роспотребнадзоре, на данный момент имеются научные и технологические основы для производства биочипов. Партнерами СПбГЭТУ "ЛЭТИ" в данной сфере выступают НИИ гриппа министерства здравоохранения Российской Федерации, НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Ранее ученые Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology заявили, что новая версия коронавируса научилась обходить антитела.

Речь идет о мутации, которая получила название "Эпсилон". Специалисты выяснили, что у трех образцов произошли мутации в спайковом белке, который связан с шипом коронавируса.

До этого врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что возможность заболеть коронавирусом в третий раз вполне реальна, причем в таком случае болезнь может протекать в гораздо более тяжелой форме. По его словам, иммунный ответ переболевшего COVID-19 человека на инфекцию в дальнейшем может быть не таким сильным, как у прошедшего вакцинацию.