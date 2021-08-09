Врач объяснила, какие заболевания могут обостриться при постковидном синдроме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 объяснила, в чем заключается опасность постковидного синдрома.
Ранее директор по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что постковидный синдром может развиться даже через несколько месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции и выписки из больницы, но чаще всего его симптомы появляются через четыре недели.
"В любом случае в течение 1–1,5 месяца нужно соблюдать осторожность и не считать, что уже все позади. Из моего опыта, я вижу последствия сразу: человек до конца сразу не выздоравливает: например, как не было обоняния, так и нет, как была слабость, так и есть. Заболевание коварное", – сказала Чернышова.
Специалист подчеркнула, что после болезни не стоит испытывать свой организм серьезными нагрузками.
"Себя надо беречь и внимательно следить за появлением каких-то новых признаков нездоровья, чего бы они ни касались. Важно дозировать нагрузки. Если есть какие-то жалобы, не наступает обещанное улучшение или появляются новые жалобы, надо записываться к врачу, контролировать свое состояние с доктором", – объяснила собеседница Москвы 24.
Специалист добавила, что людям, которые перенесли коронавирус в бессимптомной форме, тоже не следует расслабляться, поскольку риск осложнений есть. "Надо быть аккуратнее с нагрузками, с путешествиями и добавить больше контроля за своим состоянием", – подытожила Чернышова.
Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что постковидный синдром может длиться больше двух месяцев, так как в это время у переболевших держатся остаточные симптомы инфекции. Главврач также уточнил, что и у пожилых постковидный синдром может затянуться.
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