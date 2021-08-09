Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:36

Главная / Новости /

Врач объяснила, какие заболевания могут обостриться при постковидном синдроме

Ковид замедленного действия: почему не стоит расслабляться после коронавируса
медицина общество эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 объяснила, в чем заключается опасность постковидного синдрома.

Ранее директор по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что постковидный синдром может развиться даже через несколько месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции и выписки из больницы, но чаще всего его симптомы появляются через четыре недели.

"В любом случае в течение 1–1,5 месяца нужно соблюдать осторожность и не считать, что уже все позади. Из моего опыта, я вижу последствия сразу: человек до конца сразу не выздоравливает: например, как не было обоняния, так и нет, как была слабость, так и есть. Заболевание коварное", – сказала Чернышова.

В течение первого полугода увеличивается риск возникновения сердечно-сосудистых катастроф. То есть человек переболел и выписался, а потом с ним вдруг что-то случается, например инсульт или инфаркт, и ученые тоже связывают это с ухудшением состояния после ковида.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Специалист подчеркнула, что после болезни не стоит испытывать свой организм серьезными нагрузками.

"Себя надо беречь и внимательно следить за появлением каких-то новых признаков нездоровья, чего бы они ни касались. Важно дозировать нагрузки. Если есть какие-то жалобы, не наступает обещанное улучшение или появляются новые жалобы, надо записываться к врачу, контролировать свое состояние с доктором", – объяснила собеседница Москвы 24.

Все делать в полном контакте с врачом – что врач назначит, то и делать: обследоваться, сдавать кровь, ЭКГ по необходимости, не забывать про прием необходимых лекарств, следить за тем, чтобы никакие новые заболевания не присоединились или не ухудшилось течение хронических.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Специалист добавила, что людям, которые перенесли коронавирус в бессимптомной форме, тоже не следует расслабляться, поскольку риск осложнений есть. "Надо быть аккуратнее с нагрузками, с путешествиями и добавить больше контроля за своим состоянием", – подытожила Чернышова.

Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что постковидный синдром может длиться больше двух месяцев, так как в это время у переболевших держатся остаточные симптомы инфекции. Главврач также уточнил, что и у пожилых постковидный синдром может затянуться.

Читайте также

Соболева Илона

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать