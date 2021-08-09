Врач объяснила, какие заболевания могут обостриться при постковидном синдроме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 объяснила, в чем заключается опасность постковидного синдрома.

Ранее директор по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что постковидный синдром может развиться даже через несколько месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции и выписки из больницы, но чаще всего его симптомы появляются через четыре недели.

"В любом случае в течение 1–1,5 месяца нужно соблюдать осторожность и не считать, что уже все позади. Из моего опыта, я вижу последствия сразу: человек до конца сразу не выздоравливает: например, как не было обоняния, так и нет, как была слабость, так и есть. Заболевание коварное", – сказала Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт В течение первого полугода увеличивается риск возникновения сердечно-сосудистых катастроф. То есть человек переболел и выписался, а потом с ним вдруг что-то случается, например инсульт или инфаркт, и ученые тоже связывают это с ухудшением состояния после ковида.

Специалист подчеркнула, что после болезни не стоит испытывать свой организм серьезными нагрузками.

"Себя надо беречь и внимательно следить за появлением каких-то новых признаков нездоровья, чего бы они ни касались. Важно дозировать нагрузки. Если есть какие-то жалобы, не наступает обещанное улучшение или появляются новые жалобы, надо записываться к врачу, контролировать свое состояние с доктором", – объяснила собеседница Москвы 24.





Надежда Чернышова врач-терапевт Все делать в полном контакте с врачом – что врач назначит, то и делать: обследоваться, сдавать кровь, ЭКГ по необходимости, не забывать про прием необходимых лекарств, следить за тем, чтобы никакие новые заболевания не присоединились или не ухудшилось течение хронических.

Специалист добавила, что людям, которые перенесли коронавирус в бессимптомной форме, тоже не следует расслабляться, поскольку риск осложнений есть. "Надо быть аккуратнее с нагрузками, с путешествиями и добавить больше контроля за своим состоянием", – подытожила Чернышова.

Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что постковидный синдром может длиться больше двух месяцев, так как в это время у переболевших держатся остаточные симптомы инфекции. Главврач также уточнил, что и у пожилых постковидный синдром может затянуться.