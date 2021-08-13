В Совфеде и Госдуме прокомментировали ослабление коронавирусных ограничений в Москве

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В Совфеде и Госдуме прокомментировали ослабление противоэпидемических мер в Москве. В беседе с RT первый зампред социального комитета Совфеда Валерий Рязанский и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поделились своим мнением о сообщениях об отмене обязательного требования о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку.

"Ситуация становится благополучнее с точки зрения заболеваемости. Эта ситуация должна нас всех радовать. Значит, те эпидмеры, которые принимались, были эффективными", – заявил Рязанский.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб, в свою очередь, считает, что ослабление ограничений связано с активной вакцинацией москвичей.

"Сегодня ситуация уже не так опасна, как было в начале лета, когда пришлось вводить определенные ограничительные меры. Думаю, если мы все будем ответственными друг перед другом, перед собой, перед своими близкими, будем вовремя ставить вакцину, то со временем все эти ограничения будут сняты повсеместно и мы сможем наконец вернуться к прежней жизни", – полагает парламентарий.

Обязательное требование об удаленной работе 30% сотрудников предприятий и организаций столицы мэр Москвы отменил 13 августа. Власти рекомендуют работодателям сохранять удаленку и дальше, если специфика работы позволяет сделать это без ущерба для организации.

Мэр напомнил, что за последние недели ограничения смягчали несколько раз. В целом столица уже вернулась к обычному ритму жизни. Вместе с тем многие профилактические меры еще в силе.

Обязательными по-прежнему остаются масочный режим, социальная дистанция и запрет на проведение массовых мероприятий. Сохраняются ограничения и на посещение театров, концертов, а также кино.