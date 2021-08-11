Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 80% компаний Москвы выполнили требование Роспотребнадзора о вакцинации сотрудников, сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева, ссылаясь на данные опроса.
Бизнес-омбудсмен рассказала, что 20% компаний пришлось уволить сотрудников, отказывающихся от вакцинации. А 10% предприятий были вынуждены приостановить свою деятельность.
Особенно активно, по словам Минеевой, сотрудников прививали компании в сфере сервиса, красоты и торговли непродовольственными товарами. В общей сложности требование Роспотребнадзора выполнили 82% предприятий столицы. При этом без негатива требование о вакцинации восприняли более половины опрошенных.
Минеева добавила, что 40% респондентов заявляют о падении выручки на 10–30%. У 20% московских предпринимателей она, наоборот, возросла. Чуть более 4% опрошенных заявили о падении выручки на 71–90%. Примерно у такого же количества опрошенных уровень выручки не изменился.
Омбудсмен уточнила, что мониторинг московского бизнеса охватил боле 500 респондентов из 36 сфер деятельности и индустрий.
Вакцинироваться от коронавируса хотят далеко не все. Высоким спросом в Москве по-прежнему пользуются поддельные сертификаты о прививке. На днях сотрудники правоохранительных органов задержали курьера с поддельными справками о вакцинации от COVID-19.
У женщины обнаружили несколько заполненных документов, подтверждающих проведение вакцинации, а также справки о медицинском отводе от прививки.
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