Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 80% компаний Москвы выполнили требование Роспотребнадзора о вакцинации сотрудников, сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева, ссылаясь на данные опроса.

Бизнес-омбудсмен рассказала, что 20% компаний пришлось уволить сотрудников, отказывающихся от вакцинации. А 10% предприятий были вынуждены приостановить свою деятельность.

Особенно активно, по словам Минеевой, сотрудников прививали компании в сфере сервиса, красоты и торговли непродовольственными товарами. В общей сложности требование Роспотребнадзора выполнили 82% предприятий столицы. При этом без негатива требование о вакцинации восприняли более половины опрошенных.

Минеева добавила, что 40% респондентов заявляют о падении выручки на 10–30%. У 20% московских предпринимателей она, наоборот, возросла. Чуть более 4% опрошенных заявили о падении выручки на 71–90%. Примерно у такого же количества опрошенных уровень выручки не изменился.

Омбудсмен уточнила, что мониторинг московского бизнеса охватил боле 500 респондентов из 36 сфер деятельности и индустрий.

Вакцинироваться от коронавируса хотят далеко не все. Высоким спросом в Москве по-прежнему пользуются поддельные сертификаты о прививке. На днях сотрудники правоохранительных органов задержали курьера с поддельными справками о вакцинации от COVID-19.

У женщины обнаружили несколько заполненных документов, подтверждающих проведение вакцинации, а также справки о медицинском отводе от прививки.