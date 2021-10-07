В ГД призвали создать общедоступную программу родительского контроля для гаджетов детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал Роскомнадзор создать общедоступную и бесплатную программу родительского контроля для установки на гаджеты, используемые детьми, сообщает Агентство "Москва".

Он отметил, что существуют коммерческие сервисы, которые не всегда интуитивно понятны и не часто эффективны и доступны.

"Нужно сделать бесплатный российский продукт, распространяемый бесплатно на всей территории Российской Федерации и не только", – заявил депутат.

По словам Милонова, если ребенок может создать аккаунт в соцсетях, не сказав родителям (поскольку нет такого законного запрета), то взрослым необходимы технические опции контроля за контентом, который доступен детям.

"Уж коли у нас интернет разрешен всем и наших родителей лишили права определять, регистрироваться детям или нет в социальных сетях, то хотя бы дайте им программу, которая будет следить, чтобы все эти педофилы, маньяки, все эти Дани Милохины с Моргенштернами оставались темной частью интернета и не трогали наших детей", – пояснил политик.

Ранее первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать отечественную операционную систему, обязательную для установки на устройствах, используемых детьми. По его словам, подобное ПО могло бы ограничивать время, которое дети проводят в приложениях и социальных сетях, отвлекающих их от учебы.

