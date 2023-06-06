Роскомнадзор сообщил, что проверит информацию об утечках данных клиентов "Ашана"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

РКН проверит информацию о возможной утечке личных данных клиентов сетей "Ашан" и "Твой дом". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в телеграм-канале "Утечки информации" появилось сообщение, что в Сеть были выложены ФИО, адреса электронной почты, телефоны и другая персональная информация клиентов указанных компаний. В ведомстве отметили, что от "Ашана" и "Твоего дома" уведомлений об инциденте не поступало.

Также Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке данных клиентов компании "Ренессанс Страхование", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РКН. Оператор направил ведомству информацию о случившемся. Согласно закону, сделать это нужно в течение 24 часов, а в течение 72 – предоставить результаты внутреннего расследования.

2 июня компания заявила, что их сайт подвергся атаке хакеров. В разделе еОСАГО злоумышленники скомпрометировали страницу входа в личный кабинет. На тот момент компания не могла подтвердить утечку крупного объема данных пользователей. В "Ренессанс Страховании" добавили, что случившееся могло затронуть не более 2% клиентов.



До этого телеграм-канал Infosecurity заявил, что в открытый доступ попали данные 300 тысяч соискателей компании "Вкусно – и точка". 27 мая сеть общественного питания сообщила, что проверяет данную информацию.

Позже Роскомнадзор начал проверку информации о возможной утечке личных данных пользователей сайта "Работа – и точка". В ведомстве уточнили, что не получали уведомление об инциденте от компании "Вкусно – и точка".

Также РКН разрабатывает механизм получения компенсации через "Госуслуги" для жертв утечек данных. Уточняется, что суд при этом привлекаться не будет, подтверждать принадлежность данных тоже не придется.

Россияне смогут пожаловаться на утечку персональных данных на "Госуслугах"