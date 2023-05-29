Роскомнадзор начал проверку информации об утечке данных пользователей "Работа – и точка"

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Роскомнадзор начал проверку информацию о возможной утечке личных данных пользователей сайта "Работа – и точка". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре уточнили, что проверкой занимается служба безопасности и IT-департамент. Также там добавили, что не получали уведомление об инциденте от компании "Вкусно – и точка".

Ранее телеграм-канал Infosecurity заявил, что в открытый доступ попали данные 300 тысяч соискателей компании "Вкусно – и точка". 27 мая сеть общественного питания сообщила, что проверяет данную информацию.

До этого Роскомнадзор отмечал, что займется проверкой информации о возможной утечке данных сети лабораторий "Ситилаб". По информации телеграм-каналов, хакеры разместили архив на 1,7 терабайта с отсканированными результатами анализов и исследований, договорами и чеками.