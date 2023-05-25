Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке данных в сети лабораторий "Ситилаб"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в сети клинико-диагностических лабораторий "Ситилаб". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в сроки, установленные законодательством", – отметили в пресс-службе.

В ряде телеграм-каналов появилась информация, что хакеры опубликовали в Сети данные лабораторий "Ситилаб". Они разместили архив на 1,7 терабайта с отсканированными результатами анализов и исследований, договорами, чеками в PDF-файлах.

Ранее сообщалось, что Савеловский суд Москвы выписал штраф компании VK в размере 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей сервиса mail.ru. Отмечалось, что компания предоставила неправомерный доступ к персональным данным пользователей ресурса.

