"Вкусно – и точка" проверит информацию об утечке данных с сайта по поиску работы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Служба безопасности и IT-департамент сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" проверят информацию об утечке данных с сайта по поиску работы "Работа – и точка". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"На данный момент служба безопасности и ИТ-департамент проверяют достоверность утечки данных с сайта "Работа – и точка", – отметили в пресс-службе.

В ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что база данных соискателей сервиса "Работа – и точка" была выложена в Сеть.

Ранее сеть "Вкусно – и точка" опровергла информацию о появлении игрушек в наборах "Кидз Комбо". Ранее в интернете появились фотографии игрушек "Хрустим и пищим" в пакетах, оформленных в фирменном стиле сети фастфуда.

В сети добавили, что с заботой относятся к детям и понимают, как они ждут появления игрушек, однако их планируется начать продавать не ранее чем этим летом.

