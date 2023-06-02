РКН сообщил о разработке механизма получения компенсации для жертв утечек данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор разрабатывает механизм получения компенсации через "Госуслуги" для жертв утечек данных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Милоша Вагнера.

На конференции "Цифровая индустрия промышленной России" он отметил, что необходимо не столько установить ответственность за утечку данных для операторов, сколько добиться получения пострадавшими компенсации. Один из способов, продолжил Вагнер, дать возможность лицам, чьи данные попали в общий доступ, заявить об этом через портал "Госуслуги" и потребовать компенсации у оператора.



Уточняется, что суд при этом привлекаться не будет, подтверждать принадлежность данных тоже не придется. Замглавы подчеркнул, что Минцифры подтверждают возможность реализации проекта.

Ранее телеграм-канал Infosecurity заявил, что в открытый доступ попали данные 300 тысяч соискателей компании "Вкусно – и точка". 27 мая сеть общественного питания сообщила, что проверяет данную информацию.

Позже Роскомнадзор начал проверку информацию о возможной утечке личных данных пользователей сайта "Работа – и точка". Также там добавили, что не получали уведомление об инциденте от компании "Вкусно – и точка".

До этого РКН отмечал, что займется проверкой информации о возможной утечке данных сети лабораторий "Ситилаб". По информации телеграм-каналов, хакеры разместили архив на 1,7 терабайта с отсканированными результатами анализов и исследований, договорами и чеками.

В "СберСпасибо" заявили о проверке информации об утечке данных