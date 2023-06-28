19:16Технологии
Банк "Тинькофф" опроверг информацию об утечке персональных данных клиентов
Фото: depositphotos/Amaviael
Решение Мирового суда в столице о назначении штрафа банку "Тинькофф" не связано с утечкой данных пользователей, штраф был выписан в связи с технической ошибкой по процессу обслуживания одного из клиентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
"В "Тинькофф" не было никаких утечек. Решение суда связано с технической ошибкой по процессу обслуживания одного из клиентов банка", – сказали в пресс-службе.
Ранее Мировой суд в Москве признал банк "Тинькофф" виновным в правонарушении по утечке данных клиентов и назначил ему штраф в размере 70 тысяч рублей.
Уточняется, что за обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных российским законодательством, кредитной организации грозил штраф в размере от 60 до 100 тысяч рублей.
До этого сообщалось, что "Эксмо-АСТ" проводит внутреннее расследование по факту утечки данных клиентов магазина Book24, который принадлежит издательской группе. Отмечалось, что компания рассматривает вопрос об обращении в правоохранительные органы и принимает меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем.
Россияне смогут пожаловаться на утечку персональных данных на "Госуслугах"
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