В РФ дорабатывают проекты об ужесточении наказания за утечки данных – Хинштейн

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Госдума и Минцифры совместно дорабатывают инициативы об ужесточении ответственности за утечки данных для операторов и наказании по Уголовному кодексу РФ за использование утечек. Об этом рассказал глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Наш IT-комитет вместе с Минцифры дорабатывает законопроект об ужесточении ответственности за утечку для операторов, а также законопроект об уголовном наказании за использование утечек. Последовательно наводим порядок. Однако проблемных мест пока еще много", – поделился он.

Компании, продолжил парламентарий, обязаны усиливать свою информационную безопасность. По его словам, сейчас не время для легкомысленного отношения к данным. Депутат отметил, что около трети крупных по выручке отечественных компаний не обеспечивают необходимый уровень защиты сайтов от DDoS-атак.

Хинштейн подчеркнул, что безответственное отношение корпораций к цифровой безопасности неприемлемо.

Ранее разработчик сайта Кремля Артем Геллер рассказал, как пресечь утечки данных клиентов торговых сетей. По его мнению, этому помогут оборотные штрафы для фирм. Он отметил, что все ПО можно полностью защитить, вопрос лишь в людях.

Россияне смогут пожаловаться на утечку персональных данных на "Госуслугах"