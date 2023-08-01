РКН проверит информацию об утечке данных клиентов лабораторий KDL

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Роскомнадзор намерен проверить информацию об утечке данных клиентов сети клинико-диагностических лабораторий KDL. Об этом сообщает Агентство "Москва".

До этого телеграм-каналы сообщали, что в Сеть попал файл с информацией о клиентах KDL. В нем содержалось больше 80 тысяч телефонных номеров, порядка 40 тысяч электронных почт и некоторые другие данные.

"Роскомнадзор проверяет информацию... <...> Оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в сроки, установленные законодательством", – сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что на отзыв в кабмин РФ направили проект поправок об ужесточении административной ответственности за утечки персональных данных. Предполагается, что размер наказания будет зависеть от масштаба ущерба и в определенных случаях будет достигать 15 миллионов рублей.

