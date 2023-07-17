РКН проверит информацию об утечке данных пользователей образовательной платформы РЭШ

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Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных пользователей образовательной платформы "Российская электронная школа" (РЭШ). Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что Роскомнадзор получил информацию от оператора в рамках проверки возможной утечки. До этого соответствующая информация появилась в ряде телеграм-каналов.

Ранее ведомство организовало проверку в связи с возможной утечкой данных пользователей с сайта конкурса "Большая перемена". Сообщалось о попадании в открытый доступ файлов, в которых содержится более 5 миллионов записей о пользователях ресурса.

Также Госдума и Минцифры дорабатывают инициативы об ужесточении ответственности за утечки данных для операторов и наказании по Уголовному кодексу РФ за использование утечек. Безответственное отношение корпораций к цифровой безопасности неприемлемо, подчеркнул глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Россияне смогут пожаловаться на утечку персональных данных на "Госуслугах"