Число приложений для фишинга возросло на 34% за первое полугодие 2023 года

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Число фейковых приложений, которые воруют личные данные пользователей, увеличилось на 34% за первое полугодие. Об этом сообщает газета "Известия".

Глава центра Solar appScreener Даниил Чернов отметил, что такие приложения являются разновидностью фишинга. Так, главная задача аферистов состоит в введении в заблуждение пользователя через репутацию популярных марок и компаний. Приложения фишинга по дизайну напоминают страницы с оригиналом, подчеркнуло издание.

По словам технического директора компании Weblock Луки Сафонова, мошенники чаще проворачивают такие действия с банковскими приложениями, мессенджерами и соцсетями.

До этого сообщалось, что в 2023 году уровень кибермошенничества значительно возрос, преступления в Сети стали более массовыми, автоматизированными и разнообразными. За первые четыре месяца этого года количество фишинговых атак выросло на 26%. Аферисты стали больше уделять внимания защите от обнаружения. При этом мошенники теперь более разборчивы в выборе жертвы.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков и имитируя деятельность в офисе. По словам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, мессенджеры стали основным каналом для активности аферистов.

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