Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных в прошлом году

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Роскомнадзор выявил в стране 168 утечек персональных данных в прошлом году. Об этом рассказали представители ведомства.

"В 2023 году Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попало более 300 миллионов записей", – передает ТАСС сообщение Роскомнадзора.

Так, судебные инстанции рассмотрели 87 протоколов по факту утечек и назначили штрафы на общую сумму более 4,6 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что у россиян появится возможность передавать согласие на обработку персональных данных и накопленных о них коммерческих сведений из одной организации в другую через портал "Госуслуги".

Там создадут реестр согласий от граждан на предоставление данных разным организациям. В ведомстве считают, что для передачи информации нужна единая платформа, которая позволит показать разрешение пользователя. Предварительная дата запуска проекта запланирована на 2025 год.



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