Депутат Чаплин: ущерб за повреждение дачи при непогоде можно возместить

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Дачники могут в определенных случаях рассчитывать на компенсацию за повреждение дома в результате непогоды. Об этом пишет News.ru со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

"Сейчас важно учесть условия, при которых страховка покроет ущерб от сильного ветра, проливных дождей и паводков. В случае сильного ветра страховым случаем будет считаться, если скорость ветра превышала 15 метров в секунду и он повредил крышу", – уточнил он.

Легче всего разрешить ситуацию с паводком, отметил парламентарий. Чаплин обратил внимание, что такие случаи все чаще упоминаются в СМИ и дачники могут на них ссылаться.

Также собственникам могут возместить ущерб от сильного снегопада (более 20 миллиметров за 12 часов), добавил депутат. Однако обрушение крыши из-за тяжелого снега, который копился там не один день, не будет считаться страховым случаем, поскольку хозяин дома должен сам его убирать, объяснил Чаплин.

Ранее на село Бердюжье в Тюменской области обрушился сильный смерч. В результате непогоды оказались повреждены электрические сети. Жителям, чьи дома пострадали, пообещали оказать материальную помощь.

