Разрушительный смерч прошел в селе под Тюменью

Видео: телеграм-канал "Администрация Бердюжского МР"

На село Бердюжье в Тюменской области обрушился сильный смерч. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Бердюжского муниципального района Александр Хуснулин.

"В связи с аномальным погодным явлением в экстренном порядке провел заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. С членами комиссии разработали план мероприятий по ликвидации последствий стихии", – информировал он.

В результате произошедшего никто не пострадал. Однако смерч нанес повреждения электрическим сетям. Последствия непогоды устраняются.

Жителям, чьи дома пострадали, окажут материальную помощь. Для этого им нужно обратиться по адресу село Бердюжье, улица Кирова, дом 18, с перечнем документов.

До этого дети пострадали при падении сорванной ветром крыши в школе в Краснодаре. Это произошло до начала торжественной линейки. Общее число пострадавших составило 12 человек.

